2019-11-05T15:24:03+03:00
Общество

В Ноябрьске УК и ТСЖ могут освободить от трат за вывоз снега

Деньги предлагается тратит на уборку дворов
Анна Полякова
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В Ноябрьске УК и ТСЖ могут освободить от трат за вывоз снега Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске УК и ТСЖ могут освободить от трат за вывоз снега Фото: Администрация Ноябрьска
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Администрация Ноябрьска планирует освободить управляющие компании и ТСЖ от трат за вывоз снега. Власти города советуют потратить эти средства на качественную уборку дворов. Эту тему обсудили на Совете директоров, который возглавил мэр Алексей Романов.

В прошлом году обслуживающие организации сетовали на значительное бремя, которое они несут за вывоз снега, когда им указывали на складирования снежных масс во дворах. В результате градоначальник поручил службам рассмотреть все варианты и найти компромисс.

- Мы снимем это бремя с вас и собственников, но люди должны быть довольны состоянием своих дворов, - подчеркнул Алексей Романов. Градоначальник поручил ежедневно фиксировать количество снега, которое УК и ТСЖ будут привозить на площадку.

«Поднажать» придется и дорожным службам. Судя по метеопрогнозам, снегопады не прекратятся еще несколько дней, и 28 единиц техники явно недостаточно при такой погоде. Глава города рекомендовал представителю подрядчика «Севердорстрой» предусмотреть дополнительные машины на улицы для патрульной очистки.

Как отметили в администрации Ноябрьска, на содержание городской территории в следующем году выделили дополнительные средства, но изменили технические условия муниципального заказа – они стали в разы «жестче».

ИСТОЧНИК KP.RU

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