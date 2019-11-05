2019-11-05T14:39:11+03:00
Происшествия

Жителям аварийных домов в Ямальском районе предлагали потерпеть еще 20 лет

Срок расселения из развалюх после вмешательства прокуратуры сократили на 15 лет
Анна Полякова
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Жителям аварийных домов в Ямальском районе предлагали потерпеть еще 20 лет Фото: mo-yamal.ruЖителям аварийных домов в Ямальском районе предлагали потерпеть еще 20 лет Фото: mo-yamal.ru
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После вмешательства прокуратуры срок переселения из 21 ветхого дома в Ямальском районе сократили. Ведомство провело проверку по обращениям местных жителей на длительность их расселения из авариного жилфонда.

Выяснилось, что в июне 2019 года признаны аварийными и подлежащим сносу. Однако срок отселения граждан из развалюх установили до 31.12.2039 (20 лет). Это обстоятельство явно нарушало требования Жилищного кодекса РФ.

Прокуратура района опротестовала указанное распоряжение. В результате срок отселения граждан снижен на 15 лет и установлен до 31.12.2024.

Главе Администрации МО Яр-Салинское внесено представление, организовано его безотлагательное рассмотрение. Органом местного самоуправления в департамент строительства и жилищной политики ЯНАО направлена информация для включения указанных домов в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда автономного округа на 2019 - 2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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