Таркосалинец, продавая мебель через интернет, нарвался на мошенника
В Пуровском районе возбудили уголовное дело о краже 145 тысяч рублей с банковской карты. Крупная сумма денег пропала у местного жителя, который на одном из сайтов разместил объявление о продаже мебели.
В полиции он рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести всю мебель, деньги за покупку обещал перевести на банковскую карту продавца. Доверчивый северянин сообщил ему слишком много - все данные своей банковской карты, после чего с нее «ушли» 145 000.
В отделе полиции мужчина признался, что о существующей схеме обмана он знал из СМИ, но не предполагал, что сам с этим столкнется. Правоохранители устанавливают личность причастного к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам о том, что при заключении виртуальных сделок, следует проявлять бдительность, не сообщать персональные данные банковских карт неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU