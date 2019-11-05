2019-11-05T13:44:52+03:00
Общество

Новоуренгоец, изменивший пароль экс-супруги в соцсети, может сесть на 2 года

Мужчина скопировал личную переписку и внес изменения в графе семейное положение
Анна Полякова
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Новоуренгоец, изменивший пароль экс-супруги в соцсети, может сесть на 2 года Фото: pixabay.comНовоуренгоец, изменивший пароль экс-супруги в соцсети, может сесть на 2 года Фото: pixabay.com
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Жительница Нового Уренгоя обратилась в полицию с просьбой привлечении к ответственности бывшего супруга. Выяснилось, что мужчина без ведома экс-жены воспользовался ее аккаунтом в социальной сети.

Зная ее пароль, он зашел на ее страницу «Вконтакте», скопировал личную переписку, внес изменения в анкетные данные в графе семейное положение, а также изменил пароль доступа в программу. В результате хозяйка страница потеряла возможность пользоваться своим аккаунтом и устранить последствия его вмешательства.

- Несмотря на наличие достаточных данных, свидетельствующих о признаках преступления, сотрудники полиции незаконно приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

После вмешательства регионального ведомства уголовное дело все-таки возбудили. После расследования оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

За совершение преступления мужчина может получить срок. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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