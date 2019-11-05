В Уренгое открыли наплавной мост через Пур
Переправа через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево для проезда транспорта открылась 4 ноября. Как сообщили в администрации Пуровского района, компания «Ямбургтранссервис» завершила сборку наплавного моста и приступила к его эксплуатации.
На переправе собрали мост из новых понтонов шириной 12 метров, из которых 8 метров — проезжая часть. Это дает возможность обеспечить двухстороннее движение. Пешеходные дорожки обустроят по 2 метра шириной каждую. На наплавном мосту установлены ограждения и освещение — для безопасности эксплуатации.
Проезд по понтонно-мостовой переправе для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов будет бесплатным, без ограничений по количеству поездок. Для остальных стоимость начинается от 120 рублей за легковой автомобиль и растет в зависимости от веса транспортного средства.
Информацию о работе переправы через реку Пур необходимо уточнять по телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.
ИСТОЧНИК KP.RU