В Уренгое открыли наплавной мост через Пур

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-05T13:08:18+03:00

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Переправа через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево для проезда транспорта открылась 4 ноября. Как сообщили в администрации Пуровского района, компания «Ямбургтранссервис» завершила сборку наплавного моста и приступила к его эксплуатации.

На переправе собрали мост из новых понтонов шириной 12 метров, из которых 8 метров — проезжая часть. Это дает возможность обеспечить двухстороннее движение. Пешеходные дорожки обустроят по 2 метра шириной каждую. На наплавном мосту установлены ограждения и освещение — для безопасности эксплуатации.

Проезд по понтонно-мостовой переправе для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов будет бесплатным, без ограничений по количеству поездок. Для остальных стоимость начинается от 120 рублей за легковой автомобиль и растет в зависимости от веса транспортного средства.

Информацию о работе переправы через реку Пур необходимо уточнять по телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU