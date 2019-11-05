Ноябрянин, выйдя из тюрьмы, убил приятеля

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-05T13:20:21+03:00

В Ноябрьске только освободившегося заключенного обвинили в убийстве Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске ранее неоднократно судимому местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. Тело жертвы со следами насильственной смерти было обнаружено 2 ноября в квартире.

По данным следствия, накануне вечером рецидивист пришел в гости к своему знакомому, где возник конфликт. Во время ссоры пришедший жестоко избил хозяина и скрылся с места преступления.

- Тело 34-летнего мужчины было обнаружено с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

30-летний рецидивист задержан. Установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый совершил инкриминируемое ему деяние по истечении трех суток после освобождения из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение преступления.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемого заключили под стражу, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU