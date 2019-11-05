Во двое детсада в Лабытнанги установили буровую вышку
В Лабытнанги на площадке возле детского сада «Волшебница» открыли выставочный комплекс «Ямал промышленный». Здесь установили макеты нефтяного станка-качалки и газовой буровой вышки.
Воспитанники «Волшебницы» теперь имеют представления о том, как пробурить скважину, чтобы добраться до газового пласта и знают, что для вывода газа с полуострова Ямал построен порт Саббетта, куда причаливают огромные нефтяные танкеры.
Это совместный проект молодёжной общественной организацией «ЭкоМир-Лабытнанги» и педагогов «Волшебницы». Авторы этой идеи приняли участие в региональном конкурсе проектов, который проводился департаментом образования. Проект был оценен по достоинству и финансово поддержан.
- Выставка великолепна, здесь можно не только смотреть и получать новые знания, но и действовать, - отметили в администрации города.
После вводных экскурсий ребятам предоставляется возможность побывать в роли геологов – лаборантов, изучить свойства нефти и твердых пород, составить маршрут «Добычи и обработки нефти и угля», закрепить знания о полезных ископаемых. «Почетный знак «Маленький Геолог» - награда за активность во время занятий.
Коллектив «Волшебницы» готов продемонстрировать выставочный комплекс ребятам из других детских садов и школьникам.
ИСТОЧНИК KP.RU