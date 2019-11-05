Во двое детсада в Лабытнанги установили буровую вышку

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-05T12:15:57+03:00

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В Лабытнанги на площадке возле детского сада «Волшебница» открыли выставочный комплекс «Ямал промышленный». Здесь установили макеты нефтяного станка-качалки и газовой буровой вышки.

Воспитанники «Волшебницы» теперь имеют представления о том, как пробурить скважину, чтобы добраться до газового пласта и знают, что для вывода газа с полуострова Ямал построен порт Саббетта, куда причаливают огромные нефтяные танкеры.

Это совместный проект молодёжной общественной организацией «ЭкоМир-Лабытнанги» и педагогов «Волшебницы». Авторы этой идеи приняли участие в региональном конкурсе проектов, который проводился департаментом образования. Проект был оценен по достоинству и финансово поддержан.

- Выставка великолепна, здесь можно не только смотреть и получать новые знания, но и действовать, - отметили в администрации города.

После вводных экскурсий ребятам предоставляется возможность побывать в роли геологов – лаборантов, изучить свойства нефти и твердых пород, составить маршрут «Добычи и обработки нефти и угля», закрепить знания о полезных ископаемых. «Почетный знак «Маленький Геолог» - награда за активность во время занятий.

Коллектив «Волшебницы» готов продемонстрировать выставочный комплекс ребятам из других детских садов и школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU