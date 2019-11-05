2019-11-05T11:28:54+03:00
Происшествия

В Пуровском районе задержали бомжа, подозреваемого в убийстве сторожа

Тело обнаружили в избе в 32 км от поселка Сывдарма
Анна Полякова
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В Пуровском районе задержали бомжа, подозреваемого в убийстве сторожа Фото: pixabay.comВ Пуровском районе задержали бомжа, подозреваемого в убийстве сторожа Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе возбудили уголовное дело об убийстве, случившемся 3 ноября на базе Ягинетта в 32 км от поселка Сывдарма. По подозрению в преступлении задержали мужчину без определенного места жительства.

По данным следствия, трагедия произошла в жилой избе, где обнаружено тело сторожа с огнестрельным ранением. На место происшествия незамедлительно вылетела следственно-оперативная группа.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что пьяный 63-летний мужчина поссорился со сторожем ОАО «Совхоз Верхнепуровский». Во время конфликта бомж выстрелил из находившегося в избе двухствольного охотничьего ружья 12 калибра. Пуля попала в живот. Сторож скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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