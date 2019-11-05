2019-11-05T11:15:06+03:00
Экономика

На Ямале выросли объёмы добычи углеводородов

Природного топлива на счету газодобытчиков - 446,7 млрд кубометров
Анна Полякова
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На Ямале выросли объёмы добычи углеводородов Фото: yanao.ruНа Ямале выросли объёмы добычи углеводородов Фото: yanao.ru
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Объём добычи газа на Ямале за первые девять месяцев этого года увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате на счету газодобытчиков 446,7 млрд кубометров. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

Нефти за это время извлекли из недр 26,4 млн тонн объемы возрослы на 9,9%, газового конденсата - на 22,9%, до 17,7 млн тонн.

Добычу газа производили 38 предприятий на 102 месторождениях. Наибольший объём приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром».

Нефть добывали 22 компании на 69 месторождениях. Предприятиями ПАО «Газпром нефть» 60,6% от всего объема.

Добычу газового конденсата осуществляли 24 предприятия на 40 месторождениях. Основная добыча приходится на предприятия «НОВАТЭКа», рассказали в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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