2019-11-05T10:19:44+03:00
Общество

Ямальским почтальонам выдадут 300 ультразвуковых отпугивателей от собак

Угрозу представляют не только бродячие животные
Анна Полякова
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Ямальским почтальонам выдадут 300 ультразвуковых отпугивателей от собак Фото: pixabay.comЯмальским почтальонам выдадут 300 ультразвуковых отпугивателей от собак Фото: pixabay.com
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Почта России на Ямале намерена обезопасить своих сотрудников, для этого планируется приобрести 300 ультразвуковых устройств для отпугивания собак. Ямальских почтальонов обеспечат усовершенствованными устройствами с дальностью воздействия до 10 метров.

На Ямале трудится более 220 почтальонов. Средняя протяжённость маршрута по доставке почты составляет порядка 7 км. В основном почтальонам удается находить мирные способы сосуществования с четвероногими друзьями. Тем не менее, наличие отпугивающих устройств незаменимо в случае нападения стай бродячих собак, а также сезонных поведенческих аномалий, сообщили в пресс-службе УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главной причиной нападения становится отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов. Почтальон вынужден заходить во двор. Многие хозяева не держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных. Кроме того, ситуацию осложняют стаи бродячих собак.

- Мы призываем граждан, проживающих в частном секторе, проявить сознательность: установить на воротах и калитках домов почтовые ящики и звонки, чтобы исключить нападения животных на почтальонов, - отмечает директор УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Минина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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