Ямальским почтальонам выдадут 300 ультразвуковых отпугивателей от собак
Почта России на Ямале намерена обезопасить своих сотрудников, для этого планируется приобрести 300 ультразвуковых устройств для отпугивания собак. Ямальских почтальонов обеспечат усовершенствованными устройствами с дальностью воздействия до 10 метров.
На Ямале трудится более 220 почтальонов. Средняя протяжённость маршрута по доставке почты составляет порядка 7 км. В основном почтальонам удается находить мирные способы сосуществования с четвероногими друзьями. Тем не менее, наличие отпугивающих устройств незаменимо в случае нападения стай бродячих собак, а также сезонных поведенческих аномалий, сообщили в пресс-службе УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа.
Главной причиной нападения становится отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов. Почтальон вынужден заходить во двор. Многие хозяева не держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных. Кроме того, ситуацию осложняют стаи бродячих собак.
- Мы призываем граждан, проживающих в частном секторе, проявить сознательность: установить на воротах и калитках домов почтовые ящики и звонки, чтобы исключить нападения животных на почтальонов, - отмечает директор УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Минина.
ИСТОЧНИК KP.RU