На Ямале «Событие года» получит премию

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-05T09:57:18+03:00

Лауреат премии "Событие года" в 2018 году - Ноябрьский городской театр, ГДКиК "Русь", г. Ноябрьск Фото: depcul.yanao.ru

В конкурсе могут принять участие учреждения культуры и искусства

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На Ямале дали старт конкурсу на соискание профессиональной премии «Событие года» в 2019 году. Участие в нем могут принять учреждения культуры и искусства, а также организации дополнительного образования в этой же сфере, сообщает департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Она присуждается за лучший творческий проект, отличающийся новизной и оригинальностью. Это может быть сценическое, музыкальное искусство, художественные народные промыслы и ремесла; самодеятельное (любительское) художественное творчество; музейное дело; библиотечное дело; художественное образование.

- Можно представить иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности, - пояснили в департаменте.

Напомним, специальная профессиональная премия «Событие года» присуждается учреждениям (организациям) культуры с 2005 года в целях создания условий для развития творческих инноваций в сфере культуры, повышения профессионального престижа работников отрасли культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU