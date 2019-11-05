СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-05T09:41:11+03:00

На Гражданском форуме в Новом Уренгое презентовали лучшие соцпроекты Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое в День народного единства традиционно провели Гражданский форум. 4 ноября собрались представители общественных и национально-культурных объединений, молодежных и ветеранских союзов, волонтеры и добровольцы.

- Все идеи, направленные на улучшение жизни в своем дворе, в городе, принимаются, изучаются, а лучшие – берутся в реализацию, - отметил глава города Иван Костогриз.

Наглядном доказательством тому стала выставка-презентация социальных проектов. На ней было представлено более 20 лучших гражданских инициатив: победителей грантовой поддержки всех уровней, молодежной форумной кампании.

Организаторы экспозиций увлеченно рассказывали о своих проектах, направленных на развитие волонтерства и добровольчества; решение экологических проблем; борьбу с наркоманией; на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья; популяризацию спорта.

Тут же состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между администрацией города и «Башкирской национально-культурной автономией города Новый Уренгой», местным отделением «Союза армян России», национально-культурной автономией «Ногай Эл», «Кыргызской Диаспорой «Бек», «Местной Новоуренгойской Чеченской национально-культурной автономией».

Кроме того, в рамках форума состоялся показ мод, выступили юные танцоры танцевально-спортивного клуба «Альянс», дети с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали футболки, созданные на основе собственных рисунков.

Также в ходе мероприятия прошли обучающие семинары, деловые игры и мастер-классы по теме соцпроектирования, волонтерства, участия в конкурсах грантовой поддержки, сообщили в администрации Нового Уренгоя..

ИСТОЧНИК KP.RU