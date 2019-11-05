Президент поручил Ямалу разработать программу модернизации поликлиник

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-05T09:14:12+03:00

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Ямал, как и все остальные регионы РФ, должен до 10 января 2020 года разработать свою программу модернизации первичного звена системы здравоохранения. Об этом говорилось на заседании президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске под председательством Владимира Путина. Участие в нем принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

- Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Большинство претензий граждан справедливы и обоснованы, - подчеркнул президент.

Владимир Путин обратил внимание на низкую доступность медучреждений, ветхость зданий, скудную оснащенность диагностическим оборудованием, дефицит кадров.

- Президентом приняты решения по усилению первичного звена здравоохранения, чтобы в каждом отдаленном поселке качество оказываемой медицинской помощи росло. Для этого нужны существенные ресурсы – в масштабах страны это более триллиона рублей, - отметил Дмитрий Артюхов по итогам Госсовета.

На Ямале уже с 2020 будет установлено несколько зданий в модульном исполнении: ФАПы в селе Толька и деревне Ямгорт, врачебные амбулатории в селах Мыс Каменный и Нори, амбулаторно-поликлиническое отделение в мкр. Вынгапуровский, участковая больница в Горках и станция скорой помощи в Коротчаево.

В рамках адресной инвестиционной программы до 2024 года планируется построить 12 различных объектов здравоохранения. Еще 14 объектов вошли в нацпроект «Здравоохранение», среди них, например, поликлиника в Ноябрьске, две поликлиники в Новом Уренгое, одна из которых детская, а также еще одна детская поликлиника в Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU