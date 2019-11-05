2019-11-05T08:51:55+03:00
Общество

Новоуренгойские курсанты встретили День народного единства в Москве вместе с Путиным

Воспитанники ВПЦ «Вымпел» возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Анна Полякова
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Новоуренгойские курсанты встретили День народного единства в Москве вместе с Путиным Фото: newurengoy.ruНовоуренгойские курсанты встретили День народного единства в Москве вместе с Путиным Фото: newurengoy.ru
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Новоуренгойские курсанты военно-патриотического центра «Вымпел» Данила Дудко и Влад Сербин возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Воспитанники ВПЦ съехались в Москву из самых разных регионов страны, чтобы принять участие в торжественной церемонии 4 ноября, в День народного единства.

- Эмоции переполняют, если честно, не могу выразить несколькими словами то, что я испытываю сейчас. Понимаю главное, что это высокая честь и колоссальная ответственность, - поделился впечатлениями от мероприятия Данила Дудко.

Также в мероприятии участвовали представители религиозных конфессий и молодежных организаций, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Напомним, День народного единства учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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