На главной переправе Ямала курсируют «подушки»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-05T08:34:39+03:00

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На переправе через Обь 5 ноября курсируют два судна на воздушных подушках «Нептун-23». Рейсы по маршруту Салехард-Лабытнанги выполняются по расписанию. Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, запустить их движение через Обь между удалось 4 ноября, когда позволили погодные условия. До этого «подушки» не смогли выйти на переправу из-за активного ледостава. Пассажиров перевозили вертолеты.

Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU