2019-11-05T07:18:59+03:00
Происшествия

ДТП в Салехарде: дорогу не поделили две иномарки

Травмы получили водитель и пассажир
Анна Полякова
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ДТП в Салехарде: дорогу не поделили две иномарки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Салехарде: дорогу не поделили две иномарки Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Салехарде в ДТП пострадал водитель иномарки. Авария произошла 3 ноября около 22 часов 20 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, на нерегулируемом перекрестке ул. Мира-Матросова водитель автомобиля «Киа» не предоставил преимущества в движении «Хёндай». Машины столкнулись, в результате ДТП мужчина за рулем «Хёндай» получил травмы, пассажир этой же машины госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых травмировано два человека.

С начала 2019 года в 3894 зарегистрированных ДТП, 25 человек погибли и 464 травмированы, в их числе 57 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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