Штормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 20 м/с
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 5 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Как сообщили в Ямало-Ненецком ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», во вторник пройдет небольшой, местами умеренный снег.
Днем поднимется ветер юго-западного и западного направления 7-12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Ямальцам стоит проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.
- Опасность могут представлять рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Лучше избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), - советуют в таких случаях спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU