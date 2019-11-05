2019-11-05T06:40:38+03:00
Общество

Штормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 20 м/с

Северян просят проявить осторожность
Анна Полякова
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Штормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 20 м/с Фото: lbt.yanao.ruШтормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 20 м/с Фото: lbt.yanao.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 5 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Как сообщили в Ямало-Ненецком ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», во вторник пройдет небольшой, местами умеренный снег.

Днем поднимется ветер юго-западного и западного направления 7-12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ямальцам стоит проявить осторожность, выходя на улицу. При порывах ветра избегать нахождения под плохо закрепленными и старыми конструкциями.

- Опасность могут представлять рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Лучше избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), - советуют в таких случаях спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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