СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-05T05:22:55+03:00

Погода на Ямале 5 ноября: ожидается потепление со снегопадами Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 5 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 5 градусов, пасмурно. Кратковременный снег пройдет вечером. Ветер юго-западный 7 м/с с порывами до 10 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 9 м/с с порывами до 16 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно. Снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме -5 градусов, пасмурно, снегопад. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Губкинском - 6 градусов, пасмурно. Днем пройдет сильный снег, вечером осадки уменьшатся. Ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале -7 градусов, пасмурно, снегопад. Южный ветер 10 м/с.

В Муравленко -6 градусов, пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса. Небольшой снег – в течение дня. Ветер юго-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU