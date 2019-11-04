2019-11-04T15:52:11+03:00
Происшествия

В Ноябрьске на «зебре» пассажирский автобус сбил горожанку

От госпитализации она отказалась
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске на «зебре» пассажирский автобус сбил горожанку. Фото из группы "Просишествия Ноябрьск" в соцсети ВКонтактеВ Ноябрьске на «зебре» пассажирский автобус сбил горожанку. Фото из группы "Просишествия Ноябрьск" в соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня, 4 ноября, днем на улице Изыскателей в Ноябрьске.

По словам очевидцев, пассажирский автобус на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном у детского сада «Звездочка», задел горожанку.

Ноябрянка шла через дорогу с двумя малолетними детьми. Автобус задел ее. Она упала. На место приехали инспекторы ГИБДД и медики. От госпитализации женщина отказалась.

Добавим, что дети не пострадали. Причины ДТП выясняют госавтоинспекторы. Одной из причин могут оказаться погодные условия. На Ямале несколько дней идут сильные снегопады, на дорогах заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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