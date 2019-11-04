СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-04T14:07:35+03:00

В микрорайоне Брусничный города Салехард в 2021 году построят дорогу. Фото с сайта администрации города Салехард

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На личной встрече с главой города Салехард Алексеем Титовским жители микрорайона Брусничный пожаловались на отсутствие дорог, централизованного освещения и водоснабжения.

Сегодня мэр выехал в микрорайон, чтобы лично посмотреть на проблемы, озвученные жителями, и постараться помочь в их решении. По словам Алексея Титовского, сейчас разрабатывается новый генеральный план города. Этим планом будет предусмотрено строительство дорожной сети по периметру микрорайона.

- Планируем к 2021 году начать строительство автодороги в микрорайоне. Весной в микрорайоне будем проводить противопаводковые мероприятия, - отметил глава города.

Решение проблемы с централизованным освещением микрорайона взято администрацией города в работу. Для обеспечения микрорайона водой жителям необходимо сделать коллективную заявку в АО «Салехардэнерго», чтобы предприятие просчитало все нагрузки, и рассмотрела другие возможные точки доступа для подключения к воде.

Волновал жителей микрорайона и вопрос газификации микрорайона. Этот вопрос будет решаться совместно с региональными органами власти.

ИСТОЧНИК KP.RU