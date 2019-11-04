На переправе «Салехард-Лабытнанги» работают «подушки»
Погодные условия позволили сегодня, 4 ноября, запустить движение через Обь между городами Салехард и Лабытнанги судов на воздушной подушке.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, для перевозки пассажиров между городами #Салехард и #Лабытнанги выходит судно на воздушной подушке "Нептун-23". Рейсы «подушек» начались с семи утра и будут осуществляться до 20:00. Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.
Добавим, что 3 ноября суда на воздушной подушке не смогли выйти на переправу из-за активного ледостава. В Воздух поднимались вертолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU