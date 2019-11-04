СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-04T08:57:20+03:00

Жителей Нового Уренгоя приглашают на городскую площадь на празднование Дня народного единства. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 ноября, по всей стране в честь Дня народного единства проходит множество культурных мероприятий: акции, фестивали, концерты, развлекательные программы и спектакли.

Новый Уренгой также присоединяется к празднованию. В 15.00 в ГДК "Октябрь" состоится торжественная церемония вручения паспортов «Ты - гражданин России».

Также в день праздника 4 ноября в 12.30 новоуренгойцев и гостей Нового Уренгоя приглашают на городскую площадь, чтобы принять участие в акции «Наш дом - Россия», где каждый желающий сможет отметить на огромном баннере место своего рождения.

И конечно, в этот праздничный день нельзя обойтись без яркой и запоминающейся концертной программы - ждём новоуренгойцев на городской площади с 13:00 до 14.00 на праздничном концерте «В единстве народа - единство страны».

ИСТОЧНИК KP.RU