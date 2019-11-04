СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-04T07:55:00+03:00

Погода на Ямале 4 ноября: морозно и небольшой снег. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В понедельник 4 ноября в центральной и восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается мороз до 20 градусов и небольшой ветер. На северо-западе потеплеет до -2 градусов и усилится ветер. Местами возможна метель.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале облачно, с прояснениями. Температура воздуха днем составит -15, -20 градусов. Умеренный южный ветер.

В Новом Уренгое и Надыме малооблачно, ожидается слабый южный ветер. Температура воздуха днём составит -15 -19 градусов.

В Тазовском и Красноселькупе прогнозируется пасмурная погода и небольшой юго-западный ветер. Температура воздуха днём ожидается -14 -21 градусов.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке утром переменная облачность и до 20 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется снег и повышение температуры до -5 -7 градусов. В течение дня ожидается небольшой восточный ветер, который к вечеру усилится. В ночь с понедельника на вторник возможна метель.

В Мужах пасмурно, снег. Дневная температура воздуха составит -2 -9 градусов. Во второй половине дня ожидается усиление юго-западного ветра до 13 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём -16 -21 градусов. Прогнозируется небольшой юго-восточный ветер с усилением во второй половине дня до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU