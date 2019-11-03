2019-11-03T12:22:01+03:00
Общество

В Салехарде появились тёплые остановочные комплексы

Со 2 ноября в них включили отопление
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/salekhard_admФото: https://vk.com/salekhard_adm
Изменить размер текста:

Для того, чтобы горожанам было комфортно ждать автобусов, в Салехарде появились новые остановочные павильоны с тёплым помещением. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, со 2 ноября в остановках включили отопление, а значит, горожане не замёрзнут в ожидании общественного транспорта.

По словам главы города Алексея Титовского, такие остановочные павильоны актуальны для Ямала.

- Кроме торгового помещения здесь предусмотрена комната, в которой можно укрыться от ветра и мороза, - сказал Алексей Титовский. – Необходимо также положить противоскользящее покрытие. Пока на полу лежит линолеум, и это небезопасно – он очень скользкий.

Как отметил гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексея Нога, в ближайшие дни ситуация будет исправлена.

Отметим, что тёплые остановки отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Она оснащена обзорным окном, лавочками, конвекторами, светильниками, уличными камерами видеонаблюдения и информационным табло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24