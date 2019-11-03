В Салехарде появились тёплые остановочные комплексы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-03T12:22:01+03:00

Со 2 ноября в них включили отопление

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Для того, чтобы горожанам было комфортно ждать автобусов, в Салехарде появились новые остановочные павильоны с тёплым помещением. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, со 2 ноября в остановках включили отопление, а значит, горожане не замёрзнут в ожидании общественного транспорта.

По словам главы города Алексея Титовского, такие остановочные павильоны актуальны для Ямала.

- Кроме торгового помещения здесь предусмотрена комната, в которой можно укрыться от ветра и мороза, - сказал Алексей Титовский. – Необходимо также положить противоскользящее покрытие. Пока на полу лежит линолеум, и это небезопасно – он очень скользкий.

Как отметил гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексея Нога, в ближайшие дни ситуация будет исправлена.

Отметим, что тёплые остановки отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Она оснащена обзорным окном, лавочками, конвекторами, светильниками, уличными камерами видеонаблюдения и информационным табло.

ИСТОЧНИК KP.RU