В девятом микрорайоне Губкинского сгорела прихожая квартиры
Причины пожара и ущерб устанавливаются
В девятом микрорайоне Губкинского сгорела прихожая квартирыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 2 ноября, произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в районе микрорайона №9.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 17.40. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС.
Огонь повредил прихожую квартиры на площади 10 «квадратов». Причины пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU