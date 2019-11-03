2019-11-03T07:26:38+03:00
Происшествия

В девятом микрорайоне Губкинского сгорела прихожая квартиры

Причины пожара и ущерб устанавливаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В девятом микрорайоне Губкинского сгорела прихожая квартирыВ девятом микрорайоне Губкинского сгорела прихожая квартирыФото: Татьяна Коркина
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В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 2 ноября, произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в районе микрорайона №9.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 17.40. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС.

Огонь повредил прихожую квартиры на площади 10 «квадратов». Причины пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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