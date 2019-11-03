Погода на Ямале 3 ноября: небольшой снег и жуткий холод

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-03T06:15:14+03:00

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На Ямале сегодня, 3 ноября, ожидается облачность, весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -22…-20 C, днём потеплеет (если так можно сказать) до -17…-19 C.

Влажность воздуха 87%, давление 765 мм рт.ст. Ветер будет дуть юго-западный 2,6 м/с с переходом на южный 2,3 м/с. Ощущаться будет как -25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU