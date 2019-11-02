СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-02T16:06:53+03:00

«Ночь искусств - 2019» в Салехарде: куда пойти и что посмотреть

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В Салехарде завтра, 3 ноября, пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств». По традиции в этот день музеи, библиотеки, клубы будут допоздна открыты для всех желающих.

В МВК имени И.С. Шемановского пройдёт V Международный фестиваль «Неделя графики и дизайна в столице Ямала», в котором примут участие известные мастера из Санкт-Петербурга, Салехарда и Риги. На площадке пройдут лекции на тему искусства для совершеннолетних, народные вечёрки, мастер-классы и многое другое.

В Национальной библиотеке пройдёт «Арт-салон» для лиц старше 18 лет. Ночь в библиотеке наполнится атмосферой лучших вечеринок начала XX века.

В Выставочном зале окружного Дома ремёсел для самых маленьких и взрослых пройдёт интерактивно-развлекательная программа «Царские закрома».

В Центре национальных культур реконструируют быт национальных подворий, где продемонстрируют традиции гостеприимства.

В окружном госархиве пройдёт экскурсия по архивным хранилищам, читальному залу и библиотеке. Здесь же будет представлена временная экспозиция документов из фондов личного происхождения выдающихся людей Ямала и историко-документальная выставка «Земля обетованная или Terra Incognita».

ИСТОЧНИК KP.RU