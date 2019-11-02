Лжесотрудники банка облапошили наивного ноябрянина на 400 тысяч рублей
В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом в субботу сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.
Как рассказали в ведомстве, 31 октября 2019 в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные обманом похитили его деньги.
Полицейский установили, что на мобильный телефон заявителя позвонили неизвестные мужчина и женщина. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что с его карточки списываются деньги. Чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить деньги, нужно пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько действий, которые они укажут.
Мужчина клюнул на удочку лжесотрудников банка и тут же лишился 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU