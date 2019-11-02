2019-11-02T12:02:40+03:00
Общество

В Ямальском районе начали заготавливать оленину

До конца 2019 году планируется принять 120 тонн мяса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба администрации Ямальского районаФото: пресс-служба администрации Ямальского района
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В Ямальском районе стартовал сезон заготовки оленины. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, до конца 2019 году планируется принять 120 тонн мяса на трёх убойно-холодильных комплексах в Яр-Сале, Сеяхе и Юрибее.

Сейчас оленеводы подсчитывают свои поголовья, после чего отправятся к убойным пунктам. За год была проделана большая работа, поэтому стартовавший сезон убоя очень для них важен. Даже в стужу и мороз тундровики озабочены выпасом оленей, чтобы достичь высоких результатов. По итогам заготовки главы семей корректируют планы по выпасу животных и ставят новые цели.

По словам советника главы района Хатяко Езынги, лето в этом году было благоприятным. Сильной жары не было, болезней – тоже, да и весенний отёл прошёл по плану.

- Мы ожидаем хорошую упитанность оленей, а значит и повышение благосостояния земляков, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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