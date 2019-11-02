2019-11-02T08:46:01+03:00
Происшествия

Прокуратура Надыма подключилась к делу об избиении инвалида подростками

Проводится проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прокуратура Надыма подключилась к делу об избиении инвалида подросткамиПрокуратура Надыма подключилась к делу об избиении инвалида подросткамиФото: Татьяна Коркина
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Надымская городская прокуратура проводит проверку по факту опубликованной в Интернете видеозаписи, на которой подростки избивают инвалида. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, специалисты дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято по итогам проверки надымской полиции.

Также дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних руководителями Надымского профессионального колледжа, в котором обучаются правонарушители, и территориального отдела внутренних дел, на учете которого состоит один из них.

О сложившейся ситуации проинформирован Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что следственные органы начали проверку по поводу избиения инвалида. В Интернете появилось видео, на котором один юноша избивает молодого человека, а второй снимает происходящее на видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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