Прокуратура Надыма подключилась к делу об избиении инвалида подростками
Надымская городская прокуратура проводит проверку по факту опубликованной в Интернете видеозаписи, на которой подростки избивают инвалида. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, специалисты дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято по итогам проверки надымской полиции.
Также дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних руководителями Надымского профессионального колледжа, в котором обучаются правонарушители, и территориального отдела внутренних дел, на учете которого состоит один из них.
О сложившейся ситуации проинформирован Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что следственные органы начали проверку по поводу избиения инвалида. В Интернете появилось видео, на котором один юноша избивает молодого человека, а второй снимает происходящее на видеокамеру.
ИСТОЧНИК KP.RU