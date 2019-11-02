2019-11-02T06:29:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 ноября: небольшой снег и до -16

Ночью температура упадёт до -20 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 2 ноября: небольшой снег и до -16Погода на Ямале 2 ноября: небольшой снег и до -16Фото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 2 ноября, ожидается небольшой снег. Влажность воздуха 90-92%, давление 756 мм рт.ст. Ветер будет дуть северный с переходом на западный 1,3-1,8 м/с. Температура воздуха ночью составит -18…-20 C, днём -15…-17 C. На улице будет ощущаться как -20 C.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, выпадение аномально большого количества осадков, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории округа не прогнозируется.

Световой день составит 9 часов 11 минут. Восход: в 06.32, заход в 15.42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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