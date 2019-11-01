В Тюмень по программе «Сотрудничество» рекордное количество ямальцев

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-01T16:21:30+03:00

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На Ямале 2019 год оказался рекордным по количеству семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия за счет межрегиональной программы «Сотрудничество».

Как сообщает правительство ЯНАО, всего на реализацию программы было выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 500 миллионов пошли на соцвыплаты гражданам, проживающим в аварийном жилье и домах, подлежащих сносу. Для сравнения, в прошлом году финансирование программы «Сотрудничество» составило 1 млрд рублей, в 2017 году – 200 миллионов.

- В 2019 году за счет серьезного финансирования этой программы переехать на юг Тюменской области, преимущественно в город Тюмень, смогли 600 ямальских семей, – рассказал первый заместитель руководителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Необходимо отметить, что одновременно воспользоваться выплатой за снос аварийного жилья и получить субсидию по программе «Сотрудничество» не получится.

- Если вы получаете выплату, то вы должны сдать жильё, которое есть у вас в собственности или в найме. В случае, если у вас оно аварийное и вы переезжаете по программе «Сотрудничество», его тоже необходимо сдавать муниципалитету, – пояснил Савиных.

Также в этом году в программе изменились условия подбора жилья: ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU