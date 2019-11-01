2019-11-01T16:21:30+03:00
Экономика

В Тюмень по программе «Сотрудничество» рекордное количество ямальцев

600 семей стали новоселами
Анна Полякова
Поделиться:
В Тюмень по программе «Сотрудничество» переехали 600 ямальских семей Фото: yanao.ruВ Тюмень по программе «Сотрудничество» переехали 600 ямальских семей Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале 2019 год оказался рекордным по количеству семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия за счет межрегиональной программы «Сотрудничество».

Как сообщает правительство ЯНАО, всего на реализацию программы было выделено 1,5 млрд рублей, в том числе 500 миллионов пошли на соцвыплаты гражданам, проживающим в аварийном жилье и домах, подлежащих сносу. Для сравнения, в прошлом году финансирование программы «Сотрудничество» составило 1 млрд рублей, в 2017 году – 200 миллионов.

- В 2019 году за счет серьезного финансирования этой программы переехать на юг Тюменской области, преимущественно в город Тюмень, смогли 600 ямальских семей, – рассказал первый заместитель руководителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Необходимо отметить, что одновременно воспользоваться выплатой за снос аварийного жилья и получить субсидию по программе «Сотрудничество» не получится.

- Если вы получаете выплату, то вы должны сдать жильё, которое есть у вас в собственности или в найме. В случае, если у вас оно аварийное и вы переезжаете по программе «Сотрудничество», его тоже необходимо сдавать муниципалитету, – пояснил Савиных.

Также в этом году в программе изменились условия подбора жилья: ямальцы могут брать не только новые построенные квартиры, но и покупать на стадии строительства по договору долевого участия, при условии, что застройщик перешел на проектное финансирование и работает со счетами-эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золото
Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года
Таркосалинцы будут просить богов пережить зиму
Ямальские оленеводы прогнозируют хорошую упитанность животных
На переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки
Глава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
В Надыме подростки избили инвалида, обвиняя в педофилии
На Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации
В Салехарде рассмотрели меры поддержки одаренных детей
На Ямале выберут лучшего массовика-затейника
Победители «ЮнАрктики» отправились по Золотому кольцу России
На Ямале отец-алиментщик задолжал дочери почти 2 миллиона рублей
Жилье на Ямале будут строить с учетом детской безопасности
Тюменские школьники из многодетных семей приехали «в гости к ненцам»
Новую дорогу в Уренгое построят к сдаче моста через Пур
На Ямале в 2020 году введут новый налоговый режим для самозанятых
Паромную переправу через Обь планируют закрыть
На Ямале подсчитали территории, расчищенные от свалок
Руфина Хасанова из Муравленко может стать «Народным участковым» – 2019
Интерактивная карта закупок создана на Ямале
В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты
Тазовчанам запретили выходить на лед в период осенней распутицы
Погода на Ямале 1 ноября: прогнозируются снегопады