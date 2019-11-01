Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золото
Жителю Тарко-Сале Пуровского района зачитали приговор за кражу золотых украшений со спящей женщины. 26-летнему ямальцу дали два года три месяца колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года с возложением определенных обязанностей и ограничений.
Кражу он совершил в мае 2019 года. Владелица ювелирных украшений даже не заметила, как все это произошло. Она обратилась в полицию с заявлением, рассказав, ночью кто-то зашел в квартиру, квартиры которой была не заперта, и снял с ее шеи золото. Она заявила, что украшение стоило более 45 тысяч рублей.
По горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. В полиции он дал признательные показания, похищенные золотые изделия он сдал в ломбард, деньги потратил, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU