2019-11-01T15:34:06+03:00
Происшествия

Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золото

Суд приговорил вора к двум годам колонии строго режима
Анна Полякова
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Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золотоПуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золотоФото: Ольга Крыльцова
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Жителю Тарко-Сале Пуровского района зачитали приговор за кражу золотых украшений со спящей женщины. 26-летнему ямальцу дали два года три месяца колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года с возложением определенных обязанностей и ограничений.

Кражу он совершил в мае 2019 года. Владелица ювелирных украшений даже не заметила, как все это произошло. Она обратилась в полицию с заявлением, рассказав, ночью кто-то зашел в квартиру, квартиры которой была не заперта, и снял с ее шеи золото. Она заявила, что украшение стоило более 45 тысяч рублей.

По горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. В полиции он дал признательные показания, похищенные золотые изделия он сдал в ломбард, деньги потратил, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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