2019-11-01T15:03:15+03:00
Общество

Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года

График работы почты на Ямале в ноябрьские праздники 2019 года
Анна Полякова
Поделиться:
Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года Фото: "Почта России"Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года Фото: "Почта России"
Изменить размер текста:

В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября 2019 года для всех отделений почтовой связи Ямала понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, работать почтовые отделения всех классов будут по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, сообщили в пресс-службе УФПС Ямало-Ненецкого АО «Почта России»

В связи с этим в понедельник, 4 ноября 2019 года, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Также уточняется, что для сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золото
Таркосалинцы будут просить богов пережить зиму
Ямальские оленеводы прогнозируют хорошую упитанность животных
На переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки
Глава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
В Надыме подростки избили инвалида, обвиняя в педофилии
На Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации
В Салехарде рассмотрели меры поддержки одаренных детей
На Ямале выберут лучшего массовика-затейника
Победители «ЮнАрктики» отправились по Золотому кольцу России
На Ямале отец-алиментщик задолжал дочери почти 2 миллиона рублей
Жилье на Ямале будут строить с учетом детской безопасности
Тюменские школьники из многодетных семей приехали «в гости к ненцам»
Новую дорогу в Уренгое построят к сдаче моста через Пур
На Ямале в 2020 году введут новый налоговый режим для самозанятых
Паромную переправу через Обь планируют закрыть
На Ямале подсчитали территории, расчищенные от свалок
Руфина Хасанова из Муравленко может стать «Народным участковым» – 2019
Интерактивная карта закупок создана на Ямале
В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты
Тазовчанам запретили выходить на лед в период осенней распутицы
Погода на Ямале 1 ноября: прогнозируются снегопады