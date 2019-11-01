СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-01T15:03:15+03:00

Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года Фото: "Почта России"

График работы почты на Ямале в ноябрьские праздники 2019 года

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В связи с празднованием Дня народного единства 3 и 4 ноября 2019 года для всех отделений почтовой связи Ямала понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, работать почтовые отделения всех классов будут по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, сообщили в пресс-службе УФПС Ямало-Ненецкого АО «Почта России»

В связи с этим в понедельник, 4 ноября 2019 года, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Также уточняется, что для сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU