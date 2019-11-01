2019-11-01T14:36:58+03:00
Общество

Таркосалинцы будут просить богов пережить зиму

Коренные северяне встретят Новый год по ненецкому календарю
Анна Полякова
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Таркосалинцы будут просить богов пережить зиму Фото: yanao.ruТаркосалинцы будут просить богов пережить зиму Фото: yanao.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района в ближайшее воскресенье, 3 ноября, отметят Новый год по ненецкому календарю. Коренные северяне возродили давний обычай больше двадцати лет назад, и с тех пор празднование Нового года по северному календарю в Тарко-Сале стало традиционным.

Народные гуляния развернутся на набережной Саргина. Гостями праздника станут все желающие. Участвуя в обряде очищения огнем, а затем в поклонении святой березке, гости праздника попросят лесных богов помочь им пережить грядущую зиму, здоровья, благополучия родным и близким, а также тучности оленям — главному богатству обитателей здешних мест.

По случаю праздника, организованного Пуровским районным центром национальных культур и сотрудниками парка культуры и отдыха «Северный очаг», в настоящем чуме гостей будут угощать блюдами национальной кухни и традиционным чаем.

Одновременно самодеятельные артисты центра национальных культур порадуют встречающих Новый год своими самобытными талантами, различными играми и конкурсами, сообщает администрация Пуровского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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