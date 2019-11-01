Ямальские оленеводы прогнозируют хорошую упитанность животных

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-01T14:25:46+03:00

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В Ямальском районе стартовала заготовка оленины. В планах до конца года принять 120 тонн на трёх убойно-холодильных комплексах в Яр-Сале, Сеяхе и Юрибее. Оленеводы прогнозируют хорошую упитанность животных.

- Лето в этом году было благоприятным, не было сильной жары и болезней животных, весенний отел тоже прошел по плану. Мы ожидаем хорошую упитанность оленей, а значит и повышение благосостояния земляков, - отметил советник главы района Хатяко Езынги по итогам общения с оленеводами Ямальского района.

Сейчас оленеводы занимаются просчетом своих поголовий, после чего выдвигаются к убойным пунктам. Это время очень важно для оленеводов, ведь за год была проделана большая работа. И в мороз, и в метель жители тундры озабочены выпасом оленей, чтобы продемонстрировать хорошие результаты.

По ее итогам главы семей корректируют планы по выпасу животных и ставят для себя новые цели, сообщили в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU