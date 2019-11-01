2019-11-01T14:08:07+03:00
Общество

На переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки

Первый вездеход выйдет в рейс в 7 утра
Анна Полякова
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На переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки Фото: yanao.ruНа переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки Фото: yanao.ru
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На переправе через Обь утром 2 ноября начнут курсировать подушки. Они будут ходить по накоплению пока только в светлое время суток до 20:00 пока не встанет лед, сообщили в окружной дирекции транспорта. Первый вездеход выйдет в рейс в 7 утра.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги прекратит перевозку пассажиров и транспорта 1 ноября в 21:00.

На линии будут работать два судна на воздушной подушке «Нептун - 23». Стоимость проезда для пассажира «подушки» составит 130 рублей.

- Новые суда во время ледостава еще не испытывали, необходимо время, чтобы посмотреть, как они будут работать в таких условиях, пояснил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

В дирекции транспорта отметили, что, если по погодным условиям подушки не смогут выйти на линию, для перевозки пассажиров задействую вертолёт. Рейсы будут выполняться по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс.

Стоимость проезда для взрослых – 1134 рубля, детский билет – 567 рублей. Билеты приобретаются в кассе на 1 этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме.

Уточнить информацию о работе судов можно по телефонам: 8 (34992) 5-17-03, 8 (34922) 7-17-04.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнавать по телефону аэропорта Салехарда: 8 (34922) 4-17-36, 7-42-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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