2019-11-01T13:59:22+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил ветеранов службы за опыт и наставничество
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Судебные приставы Ямала сегодня, 1 ноября, принимают поздравления с профессиональным праздником. Сегодня штатная численность Управления федеральной службы судебных приставов составляет 456 человек.

На Ямале Управление появилось 15 лет назад – запись о создании Управления была внесена Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по ЯНАО в единый государственный реестр юридических лиц 23 декабря 2004 года.

С профессиональным праздником ямальских приставов поздравил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Ваша ответственная служба – надёжный залог обеспечения правопорядка на Ямале, реализации государственных решений по защите интересов наших граждан, - говорится в поздравлении.

Глава региона выразил уверенность, что профессионализм, ответственность и преданность делу сотрудников ведомства и в дальнейшем будут способствовать повышению эффективности правовой деятельности, укреплению социально-экономической стабильности в регионе. Губернатор поблагодарил ветеранов за опыт и наставничество, передачу знаний молодым специалистам и пожелал всем здоровья, благополучия и успехов в службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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