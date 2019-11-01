На Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-01T13:12:31+03:00

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На Ямале провела анализ причин семейного неблагополучия северян, оказавшихся в социально-опасном положении. О результатах исследования рассказали специалисты социально-реабилитационного центра «Доверие» в Салехарде.

Выяснилось, что основная причина – низкий уровень культуры 92%. На втором месте – ослабленный уровень самоконтроля 41%. В 20,6% семей, столкнувшимися с социальными проблемами, наблюдается отсутствие профессионального образования и нежелание работать. В этом же числе и ямальцы с вредными привычками. К ним эксперты отнесли, помимо алкоголизма и наркомании, и сквернословие.

Для повышения благополучия в семьях психологи центра оказывают социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование. Также «Доверие» оказывает содействие в прохождении лечения от алкогольной зависимости и трудоустройству.

СРЦ «Доверие» организует и проводит, так называемые, семейные гостиные, родительские лектории, семейные праздники, содействует в организации семейного досуга.

Кроме того, в Салехарде регулярно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия и разводов, реализуются два социальных проекта: «психологический десант» и «уголок доверия», сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU