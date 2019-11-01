2019-11-01T13:12:31+03:00
Общество

На Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации

В списке низкий уровень культуры, вредные привычки и лень
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации Фото: yanao.ruНа Ямале назвали причины неблагополучия семей, оказавшихся в сложной ситуации Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале провела анализ причин семейного неблагополучия северян, оказавшихся в социально-опасном положении. О результатах исследования рассказали специалисты социально-реабилитационного центра «Доверие» в Салехарде.

Выяснилось, что основная причина – низкий уровень культуры 92%. На втором месте – ослабленный уровень самоконтроля 41%. В 20,6% семей, столкнувшимися с социальными проблемами, наблюдается отсутствие профессионального образования и нежелание работать. В этом же числе и ямальцы с вредными привычками. К ним эксперты отнесли, помимо алкоголизма и наркомании, и сквернословие.

Для повышения благополучия в семьях психологи центра оказывают социально-педагогическое и социально-психологическое консультирование. Также «Доверие» оказывает содействие в прохождении лечения от алкогольной зависимости и трудоустройству.

СРЦ «Доверие» организует и проводит, так называемые, семейные гостиные, родительские лектории, семейные праздники, содействует в организации семейного досуга.

Кроме того, в Салехарде регулярно проводятся различные культурные и спортивные мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия и разводов, реализуются два социальных проекта: «психологический десант» и «уголок доверия», сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровчанин забрался в квартиру и снял со спящей женщины золото
Как будет работать на Ямале почта в ноябрьские праздники 2019 года
Таркосалинцы будут просить богов пережить зиму
Ямальские оленеводы прогнозируют хорошую упитанность животных
На переправе Салехард-Лабытнанги 2 ноября запустят подушки
Глава Ямала поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
В Надыме подростки избили инвалида, обвиняя в педофилии
В Салехарде рассмотрели меры поддержки одаренных детей
На Ямале выберут лучшего массовика-затейника
Победители «ЮнАрктики» отправились по Золотому кольцу России
На Ямале отец-алиментщик задолжал дочери почти 2 миллиона рублей
Жилье на Ямале будут строить с учетом детской безопасности
Тюменские школьники из многодетных семей приехали «в гости к ненцам»
Новую дорогу в Уренгое построят к сдаче моста через Пур
На Ямале в 2020 году введут новый налоговый режим для самозанятых
Паромную переправу через Обь планируют закрыть
На Ямале подсчитали территории, расчищенные от свалок
Руфина Хасанова из Муравленко может стать «Народным участковым» – 2019
Интерактивная карта закупок создана на Ямале
В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты
Тазовчанам запретили выходить на лед в период осенней распутицы
Погода на Ямале 1 ноября: прогнозируются снегопады