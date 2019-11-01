В Салехарде рассмотрели меры поддержки одаренных детей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-01T12:55:57+03:00

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В Салехарде талантливым детям оказывается материальная поддержка. Для стимулирования одарённых детей, добившихся выдающихся достижений в различных областях, в образовательных организациях города действует система поощрения, сообщает администрация ямальской столицы.

Старшеклассники, проявившим особые способности в интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной деятельности, получают стипендию в размере 1000 рублей. За 17 лет стипендии получили 309 обучающихся.

Ежегодно 15 обучающихся награждаются премиями для поддержки талантливой молодежи, денежные поощрения получают и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также в номинациях «Надежда Салехарда» и «Крылья Надежды».

Третий год организуются выезды одаренных и способных детей в Международный детский центр «Артек», Образовательный центр «Сириус» и другие центры для участия в профильных интенсивных сменах.

ИСТОЧНИК KP.RU