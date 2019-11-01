На Ямале выберут лучшего массовика-затейника

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-01T12:45:52+03:00

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В Салехарде стартовал конкурс «Лучший клубный работник Ямала». В испытаниях примут участие 14 специалистов культурно-досуговых учреждений в возрасте до 35 лет. Все они смогут показать свои организаторские и творческие способности.

Столицу Ямал в этом конкурсе представляет специалист Центра культуры и спорта «Геолог» Вячеслав Кузьмич. Многим горожанам он хорошо знаком. Это наш массовик-затейник, мастер актерского перевоплощения, любимец публики, безгранично творческий и очень талантливый человек.

Оценивать конкурсантов будут деятели в области культуры и искусства. В дни проведения мероприятия пройдет открытое онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. Прямая трансляция конкурса и интернет-голосование будут доступны на официальном сайте окружного Центра национальных культур. По итогам конкурса будет присвоено почетное звание «Лучший клубный работник Ямала — 2019».

Также в рамках конкурса для участников будут организованы лекции, тренинги и дискуссии, сообщили в администрации окружной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU