Победители «ЮнАрктики» отправились по Золотому кольцу России

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-01T12:02:27+03:00

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Победители третьего сезона «ЮнАрктики» отправились в путешествие, которое стало главным призом сетевого регионального проекта. Две лучшие класс-команды «Молодая гвардия» из Нового Уренгоя и «ВДВ» из Муравленко получили путёвку в тур по старинным русским городам.

Сертификаты победителям вручили в сентябре на закрытии окружного первенства по военно-прикладным видам спорта «Патриот», которое проходило в Региональном центре патриотического воспитания в Ноябрьске.

В весь прошлый учебный год ямальские старшеклассники выполняли задания в несколько этапов: готовили визитку, играли в интеллектуальную онлайн-игру, собирали макет мемориала одного из городов воинской славы, соревновались в инсценировке патриотической песни, показывали физическую подготовленность в зимнем фестивале ГТО.

Теперь 66 ямальцев побывают в старинных монастырях, музеях Москвы, Владимиры, Суздалы, Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского и Сергиевого Посада. Кроме того, школьники посетят дельфинарий, аквапарк, политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин». Одним из самых ярких событий станет экскурсия в Музей Победы. Сегодня же, 1 ноября, стартует новый, уже четвёртый сезон сетевого регионального проекта «ЮнАрктика».

ИСТОЧНИК KP.RU