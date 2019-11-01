На Ямале отец-алиментщик задолжал дочери почти 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-01T11:26:37+03:00

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Ямалец, задолжавший своему ребенку почти 2 миллиона рублей, опасаясь судимости, начал выплачивать алименты.

Он обязан был на содержание дочери ежемесячно перечислять в размере 1/4 части всех видов заработка до её совершеннолетия, начиная с ноября 2004 года. В результате к 2019 году накопил более 1 млн. 82 тыс. рублей долга.

В отцу-должнику назначили административное наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Но и это не образумило мужчину. Алименты так и не выплачивал, какую-либо материальную помощь ребёнку не оказывал.

В результате в августе на него завели уже возбуждено уголовное дело. Только опасаясь судимости, мужчина произвёл частичную оплату долга по алиментам в сумме 300 тыс. рублей, предоставив в отдел соответствующую расписку. Кроме того, в ходе доследственной проверки по уголовному делу, должник официально трудоустроился, после чего исполнительный лист был направлен судебным приставом-исполнителем для удержания алиментов из его зарплаты.

Тем не менее, в отношении родителя был вынесен обвинительный приговор с назначением наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства, сообщает УФССП по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU