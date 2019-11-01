Жилье на Ямале будут строить с учетом детской безопасности
На Ямале меняются требования для строительства жилья. Новые дома будут возводить с учётом новых правил. Изменение норм напрямую связано с обеспечением детской безопасности, сообщили в правительстве ЯНАО.
Корректировки коснутся, в первую очередь, оконных блоков. Теперь застройщики должны будут снабжать их специальными замками, не позволяющими детям открывать окна самостоятельно.
- Уже со 2020 года, как только норматив появится в своде правил, специалисты Госстройнадзора будут проверять при итоговой проверке многоквартирные жилые дома на наличие таких защитных устройств. А также будут контролировать высоту ограждений на лестничных маршах, площадках и балконах, – пояснил руководитель Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.
Инициаторами федеральных поправок стали уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и знаменитый детский хирург, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль.
Обновленный министерством строительства и ЖКХ РФ свод правил «Здания жилые многоквартирные» будет включён в перечень национальных стандартов и сводов правил, которые являются обязательными при проектировании и строительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU