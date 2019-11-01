Тюменские школьники из многодетных семей приехали «в гости к ненцам»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-01T10:24:51+03:00

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В Пуровском районе дали старт межрегиональному проект развития взаимного детского туризма для детей из малоимущих и многодетных семей Тюменской области, Югры и Ямала.

На этнографический тур «В гости к ненцам» в Тарко-Сале 29 октября приехали дети из Тюменской области. Для юных гостей организовали экскурсию по городу, посещение районного историко-краеведческого музея, национальные игры, мастер-классы. Школьников познакомили с обрядами народов Севера в парке культуры и отдыха «Северный очаг».

Торжественное закрытие тура прошло в молодежном центре «Апельсин»: ребятам показали ролик о прошедшем дне, напоили ароматным Арктическим чаем, а медведи Арк и Тики вручили на память сувениры и фотографии «ТОРОВА!», рассказали в управлении молодежной политики и туризма Пуровского оайона.

Сегодня, 1 ноября, сюда приехали дети из Югры, а 4 ноября в «гости к ненцам» собирается прибыть еще одна детская делегация из Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU