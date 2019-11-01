СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-01T10:11:30+03:00

Новую дорогу в Уренгое построят к сдаче моста через Пур Фото: puradm.ru

Строительно-монтажные бригады работают в две смены

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В Уренгое на правом берегу реки Пур строят дорогу к строящемуся мосту. Работы идут полным ходом: с карьера завозят грунт в накопители, параллельно ведут отсыпку.

Территорию очищают от снега и отсыпают послойно – толщина каждого слоя составляет 30 сантиметров. Геодезисты на основе плана дороги устанавливают колышки с высотными отметками. Протяжённость этого участка – 800 метров от моста до существующей дороги.

Работы выполняет компания «Уренгойдорстрой». Руководитель компании Александр Рысков заверил, что дорога будет готова к сдаче капитального моста.

Строительно-монтажные бригады работают в две смены, в каждой по 23 механизатора. Задействованы 10 шоссейных и карьерных самосвалов, бульдозеры, экскаваторы, катки.

На левом берегу отсыпку земляного полотна протяжённостью 900 метров завершили летом. На правой стороне работы смогли начать только после переноса линий электропередач. Земляные работы выполнены уже на 70%. Укладка асфальтобетонного покрытия запланирована на следующее лето, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU