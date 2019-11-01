СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-01T09:58:15+03:00

На Ямале в 2020 году введут новый налоговый режим для самозанятых Фото: npd.nalog.ru

Платить налог они могут без всякой отчетности

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Ямал станет одним из 19 регионов РФ, в которых с 2020 года начнет действовать новый налоговый режим для самозанятых. Такой законопроект подготовил Минфин.

Жители ЯНАО смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мой налог» с 1 января следующего года.

Выяснилось, что самыми популярными категориями услуг самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

По новым условиям регистрироваться в мобильном приложении могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Важный момент - платить налог они могут без всякой отчетности.

Эксперимент, который реализовали в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, признан успешным. По последним данным ФНС в пилотных регионах свыше 250 тысяч самозянятых задекларировали 27,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU