На Ямале в 2020 году введут новый налоговый режим для самозанятых
Ямал станет одним из 19 регионов РФ, в которых с 2020 года начнет действовать новый налоговый режим для самозанятых. Такой законопроект подготовил Минфин.
Жители ЯНАО смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) «Мой налог» с 1 января следующего года.
Выяснилось, что самыми популярными категориями услуг самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.
По новым условиям регистрироваться в мобильном приложении могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Важный момент - платить налог они могут без всякой отчетности.
Эксперимент, который реализовали в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, признан успешным. По последним данным ФНС в пилотных регионах свыше 250 тысяч самозянятых задекларировали 27,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU