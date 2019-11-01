Паромную переправу через Обь планируют закрыть

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-01T09:35:22+03:00

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Главную переправу Ямала между городами Лабытнанги и Салехард планируют закрыть сегодня, 1 ноября. Предполагается, что она остановит свою работу до следующего сезона с 21:00. На реке отмечается появление шуги и заберегов, на некоторых участках уже устанавливается ледовый покров.

Пока же паромы на переправе работают в штатном режиме. На линии 5 паромных составов, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, первоначально переправу собирались закрыть 27 октября. Однако погода позволяла продолжить ее работу, поэтому паромы продолжили ходить, правда вместо шести только пять.

Когда паромы перестанут ходить, для перевозки пассажиров между городами поднимут вертолеты. Рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50%. Установлен тариф на полет для взрослых пассажиров – 1134 рубля, для детей – 567 рублей.

Как только позволят ледовые условия, на линию выйдут суда на воздушной подушке «Нептун 23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Багаж – 65 рублей.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU