На Ямале подсчитали территории, расчищенные от свалок

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-01T09:09:55+03:00

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На Ямале в 2019 году расчищены от мусора более 300 свалок и русло реки Большой Ярудей. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Только в рамках регионального проекта «Чистая страна» ликвидировано 134 свалки. Работы по очищению территорий, согласно проекту, будут вестись до 2024 года.

Уборка идет не только в рамках регионального проекта, но и за счёт собственных средств муниципальных образований и во время субботников. В рамках данных мероприятий ликвидировано еще 207 свалок. Общий объем вывезенных отходов составил более 100 тысяч кубических метров, рассказали в правительстве ЯНАО.

Кроме того, в рамках исполнения регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в этом году расчищено русло реки Большой Ярудей. В этом месте собрано около 23 тысяч кубометров донных отложений, из водоохранной зоны убраны 120 тонн металлолома и 5 тонн древесных остатков.

В следующем году в рамках того же проекта запланирована расчистка русла реки Собь в районе села Катравож Приуральского района. Пока же на отдельных участках существуют песчаные отмели и значительное количество донных отложений, а берег реки замусорен. При этом водный объект используется в качестве источника питьевого водоснабжения жителей и для туристических целей.

ИСТОЧНИК KP.RU