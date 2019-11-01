СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-01T08:53:10+03:00

Руфина Хасанова из Муравленко может стать «Народным участковым» – 2019 Фото: 89.мвд.рф

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1 ноября в МВД России стартует финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый». Голосование будет проходить 10 дней на площадке интернет-сайта информационного партнера конкурса ЗАО ИД «Комсомольская правда».

Ямал в финальном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2019» представляет старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Муравленко старший лейтенант полиции Руфина Хасанова.

За самого лучшего участкового Ямала отдано 10558 голосов. Одиннадцать полицейских боролись за право представлять регион в финальном туре.

Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников. За звание лучшего борются 63 участника - это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU